أمير زكي



اضطر رجال امن العاصمة وبناء على تكليف مدير عام مديرية امن العاصمة اللواء عابدين العابدين للاستعانة بالشرطة النسائية لضبط فتاة من ارباب السوابق ومرافقتها، كانتا على مركبة مبلغ عن سرقتها في مخفر شرطة السالمية، وذلك بعد ان هربت من دورية امن واختبأت داخل فندق في منطقة بنيد القار، كما تم توقيف صديقتها التي كانت برفقتها.

حول تفاصيل القضية، قال مصدر امني ان احدى دوريات امن العاصمة، وتنفيذا لخطة انتشار امني منظم داخل ارجاء محافظة العاصمة، اشتبه ضابط الدورية وهو ملازم ومرافقه في مركبة بمنطقة بنيد القار بداخلها فتاتان، حيث تم الطلب من المركبة التوقف.

وقال المصدر: طلب الضابط من الفتاة اوراقها، وتبين انها من مواليد 1988 وبرفقتها فتاة (22 عاما)، ولدى قيام الضابط بالاستعلام عن المركبة تبين انها مبلغ عن سرقتها في مخفر شرطة السالمية، كما تبين ان الفتاة (قائدة السيارة) من ارباب السوابق مطلوبة لمخفر شرطة الجابرية.

في هذه الاثناء، انطلقت الفتاة بسرعة كبيرة ليتم تعقبها وتحديد فندق دخلت اليه، وعليه تم التواصل مع مدير الامن والذي وجه بانتقال شرطة نسائية وضبط الفتاة واحالتها والمركبة الى مخفر شرطة السالمية.



من جهة اخرى، تقدمت مواطنة 20 عاما الى احد مخافر محافظة العاصمة، وابلغت عن تعرضها للضرب من قبل مواطن في منطقة بنيد القار بجانب كافيه، مشيرة الى ان الجاني سلبها هاتفها نوع ايفون، وعليه حاول رجال الامن التواصل مع المدعى عليه هاتفيا، خاصة ان المدعية قدمت رقم هاتفه لوجود علاقة بينهما، الا ان المذكور رفض الرد، وعليه تم الاتصال على وكيل النيابة الذي وجه بتصنيف القضيه كجنحة.