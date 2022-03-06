معدل قياسي للسرعة بلغ 233 كيلومترا في الساعة رصد بواسطة رادار المرور، وكذلك تم رصد مركبة تسير بسرعة 189 كم/س.. هذا ما كشفت عنه الإدارة العامة للمرور في إحصائية لها حررت فيها 1728 مخالفة مرورية متنوعة ليلة أمس الأول، وتم ضبط مركبتين عقب توثيق ارتكاب قيام قائديهما بالاستهتار بها.

وخلال الحملة جرت إحالة عدة مركبات تصدر منها أصوات مزعجة وتوقيف 11 حدثا لقيادة مركبات من دون رخصة سوق الى جانب ضبط عدة دراجات لمخالفة قانون المرور.



كشفت احصائية صادرة عن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمباحث السلاح انه تمت احالة 22 قضية متعلقة بحيازة اسلحة وتوقيف 20 مواطنا، ومصادرة 28 قطعة سلاح «اغلبها اسلحة صيد» وكمية من الذخيرة وذلك منذ الاول من يناير 2022 حتى نهاية فبراير الماضي، كما تم التعامل مع 20 بلاغا عن فقدان اسلحة مرخص بها، واستدعاء (65) شخصا لعدم تجديد ترخيص الاسلحة.



وألمحت الإدارة إلى أن المادة رقم (4) من القانون رقم 6 لسنة 2015 في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات نصت على أنه «يعاقب كل من حاز أو احرز اسلحة او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة أو محظور حيازتها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة (السادسة)»، كما ان المادة رقم (5) من نفس القانون نصت على أنه «يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص، او ذخائر، أو مفرقعات، أو مكونات تصنيعها او تهريبها أو تخزينها، أو التعاقد مع المنظمات او الخلايا الارهابية لبيعها لها او شرائها منه، وبمصادرة المضبوطات في جميع الاحوال».



وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الامني على استمرار الجهود الأمنية لضبط الاسلحة والذخائر غير المرخصة.

كما تهيب بالمواطنين إلى ضرورة التعاون مع جهود رجال الأمن في هذا الشأن، بالاتصال على هاتف الامان 112 أو 1888830 عمليات مباحث السلاح للإبلاغ عن أي مخالفة.