عبدالله قنيص



شرع رجال إدارة بحث وتحري محافظة الجهراء في البحث عن 6 اشخاص مجهولين اعتدوا على وافد سوري وسلبوه، وسجل المجني عليه قضية حملت عنوان سلب بالقوة وبرقم/2022 وبتصنيف جنايات.

وبحسب تفاصيل القضية قال مصدر امني ان وافد سوري 24 عاما ويسكن منطقة القصر، ذكر في افادته ان 6 اشخاص لا يعرفهم اوقفوه واعتدوا عليه بالضرب وسلبوا منه مبلغ 870 دينارا وعدد 2 هاتف آيفون، وارفق المجني عليه في ملف القضية تقريرا طبيا جاء فيه وجود كدمة وتورم بالجانب الأيسر حول العين وسحجات متفرقة بالرقبة والظهر ولا توكد كسور، مشيرا الى ان الواقعة حدثت في الساعة الوافدة والنصف من يوم الاحد الماضي، ولم يوضح المبلغ المكان الذي ارتكبت فيه الواقعة وإذا ما كان مقابل منزله.



وفور انتهاء الوافد من افادته تم اخطار وكيل النائب العام الذي وجه بتسجيلها قضية كجناية واخطار المباحث بالتحقيق وضبط المدعى عليهم ومحاولة البحث عن كاميرات يمكن ان تكون قد وثقت الواقعة.

من جهة اخرى تقدم خليجي الى مخفر شرطة المطلاع وابلغ عن سرقة مخيمه الكائن في منطقة المطلاع، وقدم المبلغ في ملف القضية رقم لوحة مركبة استخدمت في السرقة مشيرا الى ان واقعة السرقة كانت في حدود الخامسة فجرا.