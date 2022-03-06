مبارك التنيب



أمر مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي اللواء ركن صالح مطر بفرض حراسة على وافد آسيوي، على ان يتم التحقيق معه في ملابسات إقدامه على حرق نفسه داخل مركبة في منطقة الفحيحيل، فيما وصفت حالة الوافد بالحرجة للغاية.



هذا، وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام، أن رجال إطفاء مركز الفحيحيل تلقوا بلاغا بحريق مركبة في ساحة ترابية بمنطقة الفحيحيل، وتبين أن المركبة بها وافد وبعد الانتهاء من الحادث تبين ان الوافد على الأرجح اقدم على اشعال النار بنفسه داخل المركبة لدوافع مجهولة، وأكدت قوة الاطفاء العام أن الوافد مصاب بحروق متفرقة بكامل جسده وحالته حرجة.



من جهة أخرى، تمكنت فرقتا إطفاء القرين والمواد الخطرة من إنقاذ أربعة أشخاص احتجزوا اثر اندلاع حريق في منزل فجر امس بمنطقة القرين، وقد أسفر الحادث عن إصابة مواطن بالاختناق.



وفي حادث آخر، هرعت فرق إطفاء حولي والسالمية إلى حريق بمصبغة في منطقة حولي. وقد أسفر الحادث عن إصابة عامل بجرح في اليد، وتم نقله بالإسعاف لتلقي العلاج.