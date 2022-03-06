دارين العلي



تنطلق اليوم فعاليات الأسبوع البيئي الذي أقرته الهيئة العامة للبيئة من 6 الى 12 مارس كل عام بهدف زيادة التوعية بالشأن البيئي وتحقيق الاستدامة البيئية.



وتبدأ الفعاليات التي تستمر على مدى 6 أيام بزراعة الشتلات في محمية الجهراء التي تشكل ركنا بيئيا مهما في البيئة الكويتية لما تحويه من بيئات متنوعة وذلك بهدف إثراء الحياة الفطرية فيها والتوعية بأهمية ذلك.



ويتخلل الأنشطة توزيع الأكياس الصديقة للبيئة على الجمعيات التعاونية للحث على استخدامها بدلا من الأكياس البلاستيكية التي تعتبر من ضمن أبرز المشاكل التي تؤثر على البيئة في البلاد، وايضا ورش عمل يومية متنوعة تقدمها ادارة الرقابة البيئية والتفتيش ومركز المختبرات التحليلية وادارة البيانات البيئية وغيرها بهدف التوعية بأهمية العمل الذي تقوم به الهيئة للحفاظ على البيئة وكيفية المساهمة بإنجاح هذه الأعمال.



ومن المقرر ان يتم تنفيذ حملات توعوية في المجمعات التجارية الكبرى مثل الافنيوز و360 والكوت مول وغايت مول بمشاركة إدارة العلاقات العامة والإدارات المتخصصة في الهيئة.



وكان مدير عام الهيئة قد أعلن عن إقرار الأسبوع البيئي بهدف رفع مكانة الكويت عالميا في الشأن البيئي والتوعية بأهمية المحافظة على بيئة مستدامة للأجيال المقبلة.