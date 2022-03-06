أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو قرارا وزاريا بإشهار جمعية بذل الندى للأعمال الخيرية.



وجاء في القرار:



مادة 1: تشهر جمعية بذل الندى للأعمال الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



ملخص النظام الأساسي للجمعية



قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل جمعية بذل الندى للأعمال الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة، وذلك لتشجيع طلبة العلم في جميع المراحل الدراسية وتقديم الدعم المالي بسداد الرسوم الدراسية وتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية وكل ما يتعلق بمتطلبات الدراسة وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المعدم والدخل الضعيف، وتوفير سكن وقفي للأسر المنكوبة وتقديم المساعدات المالية للمرضى والسعي لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية والعلاجية الضرورية لعلاجهم والتعاون مع الجمعيات والفرق التطوعية لتبادل الخبرات والارتقاء بأنشطة الجمعية وتقديم الخدمات الإنسانية والخيرية للفقراء والمساكين والغارمين والمرضى وكفالة الأرامل والأيتام والمطلقات، على أن تمارس الجمعية تلك الأهداف داخل الكويت وبعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة.



والمؤسسون هم:



٭ مروة عبدالعزيز عبدالله العيار



٭ نوف عايض نايف العتيبي



٭ نادية سيف مبارك الميع العازمي



٭ إيمان علي محمد المطيري



٭ منال علي محمد المطيري



٭ موضي سعد محمد الزعبي



٭ حنان علي مشعل الفضلي



٭ عذاري بجاد عايض العتيبي



٭ سارة محمد كمعان المطيري



٭ احمد محمد ابوخوصة العتيبي



٭ مشاعل عبدالله محمد العازمي



٭ هاجر خالد هايف العازمي



٭ نوف خالد هايف العازمي



٭ طفلة محمد كمعان المطيري



٭ بتلة شباب خلف العتيبي



٭ هاجر محمد عبدالله المطيري



٭ شعاع محمد ابوخوصة العتيبي



٭ منال فهد نهار العدواني



٭ فهد عايض ابوخوصة العتيبي



٭ محمد نايف ابوخوصة العتيبي



٭ دلال عمر سابج الشقير



٭ نورة علي محمد العجمي



٭ علياء فهد مدعث العجمي



٭ عواطف شافي شبيب العجمي



٭ دلال عبدالمحسن راجح المخيال



٭ يوسف صالح عويض العازمي



٭ هاجر فالح الحباج العازمي



٭ العنود فالح الحباج العازمي



٭ نورة شباب خلف العتيبي



٭ عبدالله عايض نايف العتيبي



٭ فرح هادي اللميع العازمي



٭ بشاير محمد عبدالمحسن فرحان



٭ وداد محمد عبدالمحسن الحربي



٭ سارة فهد مدعث العجمي



٭ هاجر خالد شعوف الشلاحي



٭ بدرية محمد عبدالله المطيري



٭ مشاعل علي مشعل الفضلي



٭ ريم علي مشعل الفضلي



٭ تهاني علي مشعل الفضلي



٭ ليلى نومان مبارك الفضلي



٭ تهاني مساعد مدعج الشلاحي



٭ شيخة مساعد مدعج الشلاحي



٭ بدرية عبدالله علي الصقر



٭ بدور سمير محمد السقال



٭ أحمد جاسم محمد الشهاب



٭ جمانة محمد عبدالغفور الكندري



٭ خزنة فهد محمد العازمي



٭ وضحة رجا عبدالله العازمي



٭ أماني عبدالله سالم البغيلي



٭ مشاري مبارك بركة المطيري



٭ بشاير سعد خلف العتيبي



ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكونا من 9 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.