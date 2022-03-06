أكد المدير العام للهيئة العامة للشباب د.مشعل الربيع أهمية توسيع مشاركة الشباب الكويتيين في عملية التنمية الشاملة ليكون لهم دور قيادي في تحقيق رؤية «كويت جديدة 2035» باعتبارهم يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع ولأن تنمية الكويت مسؤولية مشتركة.



وقال الربيع في تصريح صحافي أمس إن الهيئة دأبت على الاهتمام بثروة الكويت البشرية وأخذت على عاتقها تمكين الشباب ورعايتهم عبر طرح العديد من البرامج والمشروعات المتاحة لهم، داعيا الشباب الكويتيين إلى التسجيل في برامج ومشروعات الهيئة المتاحة عبر الموقع الإلكتروني www.youth.gov.kw لاستثمار طاقاتهم وصنع مستقبل أفضل.

وعن البرامج والمشروعات المتاحة للشباب التي تقدمها الهيئة، ذكر مشروع الإرشاد الأكاديمي لمساعدة طلبة المدارس في الحصول على قبول من الجامعات المتميزة وصناع العمل لتأهيل وتوظيف الشباب في القطاع الخاص ودوري الإبداع الشبابي الذي يعمل على تعزيز المهارات التعليمية بمجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والآداب والفنون، لافتا إلى مشروع «المبادر المحترف» لتمكين المبادرين الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية الواعدة وبرنامج تأهيل الخريجين وأكاديمية إعداد القادة الشباب وأكاديميات الشباب والبنات لكرة القدم وحكام المستقبل ومشروع ملاعبنا وورش وادي الشباب والورش الحرفية.