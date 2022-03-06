اختتمت فعاليات المنتدى العالمي الثاني لثقافة السلام الذي أقامته مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية برعاية وحضور رئيس مالطا د.جورج فيلا من 3-4 مارس بعنوان «القيادة من أجل السلام العادل»، بحضور شخصيات سياسية وأكاديمية وثقافية من مختلف أنحاء العالم.

وبدأ المنتدى يومه الأول بكلمات افتتاحية لرئيس مالطا د.جورج فيلا ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعبدالعزيز البابطين، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ألقاها نيابة عنه مايكل فرندو رئيس برلمان مالطا الأسبق، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شاهد.

وبدأت أعمال الجلسة الأولى بعنوان «دور قادة العالم»، وترأسها رئيس جمهورية مالطا د.جورج فيلا، وتحدث فيها كل من إلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا، وفيجوزا عثماني رئيسة جمهورية كوسوفو، وستيبان ميسيتش رئيس جمهورية كرواتيا السابق، وناقش المتحدثون كيفية الإعلان عن إطلاق «منصة عالمية لقيادة السلام العادل» التي ستشكل آلية سريعة لمنع النزاعات والتوفيق والوساطة في حالات الطوارئ.



وفي اليوم الثاني للمنتدى بدأت أعمال الجلسة الثانية بعنوان «دور المنظمات الحكومية الدولية»، وترأسها مدير مركز دراسة وممارسة حل النزاعات في جامعة مالطا د.عمر جريتش، وتحدث فيها كل من: د. نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ود.الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، ود.سالم المالك المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، ود.عبدالقوي أحمد يوسف الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية، وخالد خليفة الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومحمد الشافعي ممثل جامعة الدول العربية، ود.ألفريد ج فيلا رئيس جامعة مالطا.



أما الجلسة الثالثة فكانت بعنوان «دور البرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني»، وترأسها رئيس برلمان مالطا أنجيلو فاروجينا، وتحدث فيها كل من رئيس برلمان المالديف محمد ناشيد، والنائب الأول لرئيس برلمان إستونيا هانو بيفكور، وعضو البرلمان الكوسوفي بهجت باكولي، ورئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين بالمملكة المغربية عبد السلام لبار، وعضو البرلمان الأوروبي الأسبق ستروين ستيفنسون.



وفي الختام وجه عبدالعزيز البابطين الشكر للقائمين على إنجاح المنتدى قائلا: يقتضي الواجب أن أتوجه إليكم جميعا بأسمى عبارات الشكر والتقدير على نجاح فعاليات المنتدى الثاني لثقافة السلام العادل، وهذا النجاح ثمرة صدقنا جميعا، وإرادتنا في التعاون البناء من أجل تحقيق غايتنا النبيلة، وينبغي أيضا شكر وتقدير فريق رئاسة جمهورية مالطا بقيادة الرئيس جورج فيلا وفريق عمل مؤسستنا وكل من ساهم بشكل أو بآخر في تنظيم المنتدى والعمل على نجاحه.

وأضاف البابطين: أجدد التأكيد على التزامه من خلال مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية بتأسيس هذه المنصة العالمية للسلام العادل والعمل من أجل جعلها شاملة لأغلب دول العالم وشعوبه وأن يواصل الاستثمار في ثقافة السلام العادل، وتابعت بانتباه وبسعادة غامرة كل مداخلات القادة وممثلي المنظمات الدولية والبرلمانات والمجتمع المدني وهي جميعها على غاية الأهمية من حيث التحليل والرؤية المستقبلية والمقترحات الإيجابية وانتهيت من ذلك إلى ثلاث نتائج كبرى، الأولى: إن السلام العادل حق البشرية جمعاء، بل هو الحق الجامع لكل حقوق الإنسان، ومن أراد معرفة هذا الحق الجامع - أي السلام العادل - فعليه أن يعرفه بجوهره وهو العدل، الثانية: إن إعداد قادة للسلام العادل من الأجيال الشابة والقادمة وتمكينهم من ثقافته هو حاجة تاريخية إنسانية ملحة يجب أن نشرع فيها فورا ودون تأخير، وكل تأخير له نتائج وخيمة على مستقبل الإنسانية، الثالثة: إن جهودنا من أجل تحقيق ذلك إنما هي جهود جماعية مشتركة تفاعلية، تختص بها مؤسسات حكومية ودولية ومدنية مختلفة، ونحن متفقون على هذا التمشي الجماعي، لذلك لابد من إيجاد آلية عمل مشتركة للتنسيق والتدريب والإعداد للقادة وهي «المنصة العالمية للسلام العادل» التي يجب أن نعمل على تأسيسها في كل الدول تكنولوجيا.