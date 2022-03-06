دارين العلي



دعا نائب رئيس فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء م.أحمد الشمري المواطنين والمقيمين إلى استخدام المرشدات أثناء إزالة الرواسب الناتجة عن موجات الغبار تجنبا لتنفيذ محاضر للهدر والإسراف.



وقال الشمري في تصريح لـ «الأنباء» إن أعضاء الفريق وبعد موجات الغبار دائما ما يقومون بحملات للتنبيه على ضرورة استخدام المرشدات لوضع حد للهدر في استهلاك المياه والناتج عن غسيل رواسب الغبار، لافتا إلى انه يتم الاكتفاء بتوجيه إنذارات شفوية وتوجيهات وملصقات بضرورة الاستخدام الأمثل للمياه وعدم الإسراف بصورة مبالغ بها.

وفي سياق منفصل، أعلن ان الفريق وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة سيستأنف منذ بداية الأسبوع الجاري حملاته المكثفة على بيوت الصفيح للحد من هذه الظاهرة التي بدأ الفريق بمحاربتها منذ أشهر للحد من انتشارها وتأثيراتها السلبية على الشبكة الكهربائية بسبب التمديدات غير القانونية.



ولفت إلى ان الحملة ستستكمل في المحافظات الشمالية الثلاث العاصمة والجهراء والفروانية لرصد هذه البيوت التي يقطنها عزاب في السكن الخاص، مشددا على عدم التهاون مع هذه الظاهرة التي تشكل خطرا على حياة القاطنين والشبكة الكهربائية.