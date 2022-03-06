بشرى شعبان

كشف مدير ادارة الأحداث بوزارة الشؤون د.جاسم الكندري، عن أن الإدارة افتتحت صالة خاصة بزيارة أسر نزلاء دار الملاحظة الاجتماعية التابعة لإدارة الأحداث.

وأوضح في تصريح لـ «الأنباء»، ان الهدف من إنشاء الصالة هو تعزيز الرابط الأسري بين النزيل وأسرته والحرص على مراعاة خصوصية النزلاء.

وعن تجهيز الصالة، قال الكندري انه تم تجهيزها من قبل ادارة الخدمات العامة في وزارة الشؤون وتتكون من 7 غرف كل غرفة منفصلة عن الأخرى مما يتيح للإدارة استقبال 7 أسر في وقت واحد، مؤكدا أنها تتضمن أيضا مكتبا للأخصائي الاجتماعي يمكنه من التواصل مع الحدث والأسرة لتعزيز العلاقة بينهم وحث الأسرة على إقامة علاقة طبيعية مع النزيل.

وشدد الكندري على حرص الوزارة الدائم على تعزيز العلاقات الأسرية للنزلاء.