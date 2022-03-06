رحبت الأمم المتحدة بالمحادثات الروسية- الأوكرانية، وأعربت عن أملها في أن يتم تنفيذ كل الاتفاقات بين الجانبين من دون تأخير.



وقالت مساعدة السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو في معرض بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن «إننا نرحب بما تردد عن التوصل لاتفاق بين المفاوضين الروس والأوكرانيين خلال الجولة الثانية من المحادثات التي أجريت بينهما».



وأضافت: «الأمم المتحدة تفهم أن الجانبين ركزا على إقامة ممرات إنسانية للسماح بالمرور الآمن للمدنيين ولتقديم مساعدات إنسانية، إننا نأمل أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق من دون تأخير وأن يتم الاتفاق بسرعة على وقف غير مشروط لإطلاق النار وتنفيذه».



وأشارت مساعدة السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية إلى أن الأمم المتحدة تحث الجانبين على مواصلة المفاوضات وإحراز تقدم عاجل بشأن القضايا الأمنية والإنسانية وغيرها من القضايا.



من جهة أخرى، أكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد أن القصف الروسي على أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا شكل «تهديدا هائلا لكل أوروبا والعالم»، جاء ذلك خلال اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.



وقالت غرينفليد «بفضل الله، نجا العالم من كارثة نووية» واصفة الهجوم بأنه «غير مسؤول» و«خطير».



وأضافت: «لم يكتف فلاديمير بوتين بتجاهل دعوات وقف غزوه لأوكرانيا، «لكننا شهدنا للتو تصعيدا خطيرا جديدا يشكل تهديدا خطيرا لكل أوروبا والعالم».



وتابعت: «على الرئيس بوتين وقف هذه الكارثة الإنسانية من خلال إنهاء الحرب ووقف هذه الهجمات غير المعقولة ضد شعب أوكرانيا»، مضيفة: «يجب أن يوقف السيد بوتين هذا الجنون، وأن يوقفه الآن».



من جهته، قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا أمام مجلس الأمن الدولي إن روسيا لم تهاجم الموقع النووي الأوكراني في زابوروجيا، وهو اتهام «كاذب»، متهما أوكرانيا بإشعال حريق في هذه المنشأة.



وقال إن اتهام روسيا بالمسؤولية «جزء من حملة أكاذيب» ضد موسكو. واتهمت أوكرانيا والغرب روسيا بالوقوف وراء الهجوم.



من جانبه، انتقد المبعوث الأوكراني لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا نظيره الروسي، متهما إياه بنشر «الأكاذيب».



وقال إن القوات الروسية التي تسيطر على المنشأة النووية ترفض دخول المفتشين الأوكرانيين.



ودعا رسميا الأمم المتحدة إلى إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.



وقال إن «فرض حظر على جميع الرحلات الجوية في المجال الجوي الأوكراني يجب أن يكون على رأس أولويات مجلس الأمن».



واستبعد حلف شمال الأطلسي قيام منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، حيث ستستخدم روسيا حق الفيتو ضد أي اقتراح من هذا القبيل في مجلس الأمن.



ودعا السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون المجتمع الدولي إلى «التزام الهدوء والعقلانية».



وقال: «يجب أن يسهم أي إجراء في وقف التصعيد والتسوية الديبلوماسية بدلا من صب الزيت على النار، ما يؤدي إلى مزيد من التصعيد وتدهور الوضع».



وخلال اجتماع مجلس الأمن الدولي والذي طلبته المملكة المتحدة، شددت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد على ألا شك في أن «القوات الروسية (هي التي) هاجمت» موقع زابوريجيا الذي يضم أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.



ولفتت المسؤولة عن إدارة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة روزماري دي كارلو إلى أن «الهجمات على المواقع النووية تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان».



من جهته، شدد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي خلال اتصال مباشر بالفيديو من طائرة في طريقها إلى طهران على «أهمية» محطات الطاقة النووية الموجودة في أوكرانيا.



وقال غروسي للصحافيين «أبلغت الجانبين - جمهورية روسيا الاتحادية وأوكرانيا - بأنني مستعد (...) للسفر إلى تشيرنوبيل في أقرب وقت ممكن». وأضاف ان «الجانبين يدرسان» هذه الإمكانية.