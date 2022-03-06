أعلنت الهيئة الناظمة الروسية لوسائل الإعلام «روسكومنادزور» أنها قيدت الوصول إلى موقع التواصل الاجتماعي الشهير «تويتر» بعد حجبها عملاق مواقع التواصل «فيسبوك»، حسبما أفادت وكالات الأنباء الروسية.



وبحسب وكالتي «انترفاكس» و«ريا نوفوستي»، استند هذا القرار إلى طلب من المدعي العام الروسي بتاريخ 24 فبراير الماضي أي اليوم الذي بدأ فيه الغزو الروسي لأوكرانيا. ولاحظ مراسلو وكالة فرانس برس المقيمين في روسيا أن خدمة تويتر لم تعد تتجدد.



من جهة أخرى، قالت الهيئة المسؤولة عن تنظيم الاتصالات في روسيا إنها حجبت موقع «فيسبوك» ردا على ما قالت إنها قيود على الدخول إلى وسائل الإعلام الروسية على منصته.



وأضافت الهيئة أن هناك 26 حالة تمييز من فيسبوك ضد وسائل إعلام روسية منذ أكتوبر 2020، من بينها فرض قيود في الأيام الماضية على القنوات التلفزيونية المدعومة من الدولة مثل «آر.تي» ووكالة الإعلام الروسية.



وتمثل هذه الخطوة تصعيدا كبيرا في مواجهة مستمرة بين الشركات التكنولوجية الكبيرة وروسيا التي فرضت في السنوات الماضية عددا من الغرامات وقيدت الخدمات من خلال عمليات إبطاء.



وقال نيك كليج مسؤول الشؤون الدولية في «ميتا» وهي الشركة المالكة لـ«فيسبوك» إن الشركة ستواصل فعل كل ما تستطيع لإعادة الخدمات.



وأضاف في بيان نشر على تويتر: «الآن سيجد ملايين الروس أنفسهم معزولين عن معلومات موثوقة ومحرومين من وسائل اتصال يومي مع أسرهم وأصدقائهم وممنوعين من الكلام».



وفي الأسبوع الماضي قالت موسكو إنها قيدت جزئيا الدخول إلى فيسبوك، وهي خطوة قالت الشركة إنها جاءت بعد أن رفضت طلبا تقدمت به الحكومة لوقف تدقيق الحقائق بشأن وسائل إعلام رسمية روسية.



وكانت شركة تويتر قد أعلنت السبت الماضي ان قيودا فرضت على خدمتها بالنسبة لبعض المستخدمين الروس.



وكان لشركة «ميتا» نحو 7.5 ملايين مستخدم على فيسبوك في روسيا حتى العام الماضي و122.2 مليون مستخدم لخدماتها الأخرى ومن بينها انستغرام وواتساب وماسنجر طبقا لتقديرات شركة الأبحاث إنسايدر إنتليجنس.