تسير روسيا في طريقها نحو انهيار اقتصادي ينافس أو حتى يتفوق على حجم الركود الذي شهدته في عام 1998، والذي أعقب التخلف عن سداد ديونها، على الرغم من أن التداعيات المالية قد تكون أقل من ذلك الحين.



بعد أيام من أمر الرئيس فلاديمير بوتين بدخول القوات إلى أوكرانيا، بدأ الاقتصاديون في نشر توقعاتهم للاقتصاد الذي يحتل المرتبة الحادية عشرة عالميا، وعلى الرغم من تحذيرهم إلا أن التوقعات غامضة وخاضعة للمراجعة.



وأخبر الاقتصاديون في جي بي مورغان تشيس وشركاه العملاء في تقرير، يوم الجمعة، أنهم يتوقعون انكماشا بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، تماما كما توقعت «بلومبيرغ»، في تقرير اطلعت عليه «العربية نت»، انخفاضا بنسبة 9% تقريبا. انكمش الاقتصاد بنسبة 5.3% في عام 1998 وسط أزمة الديون.



ويتأرجح الاقتصاد الروسي بعد أن فرضت الحكومات الأجنبية عقوبات على التجارة والتمويل والسفر، وجمدت احتياطيات بنكها المركزي وعزلت العديد من بنوكها عن نظام سويفت.



وسعت روسيا إلى عزل اقتصادها وأسواقها بضوابط على رأس المال ومضاعفة أسعار الفائدة وإجراءات طارئة أخرى، وكل ذلك سيضر بالنمو.



وقال الاقتصاديون في جيه بي مورغان بقيادة بروس كاسمان في تقريرهم، إن العقوبات تقوض الركيزتين اللتين تعززان الاستقرار - احتياطيات العملة الأجنبية «الحصينة» للبنك المركزي وفائض الحساب الجاري لروسيا، «العقوبات ستؤثر على الاقتصاد الروسي، الذي يبدو الآن متجها إلى ركود عميق».



ومع ذلك، قال المستثمرون إنه في حين أن تداعيات الغزو الروسي أكبر مما شهدناه في عام 1998، إلا أن تراجع الروبل على المدى القصير أثبت أنه أقل، وأصبح لدى الدولة الآن قدرة أكبر على تجنب التخلف عن سداد ديونها. إذا استمرت الدول الأخرى في مقاومة فرض عقوبات على صادراتها من الطاقة.