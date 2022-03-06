أعلنت شركتا السلع الفاخرة «هيرميس» و«ريتشمونت» إغلاق متاجرهما في روسيا مؤقتا، مع تعليق جميع الأنشطة التجارية.



وتعد «هيرميس» التي تصنع «الحقائب بيركن» وشركة «ريتشمونت» التي تملك «كارتييه» أول شركتين عالميتين للسلع الفاخرة تعلنان مثل هذه الخطوة.



وأصبح عمل الشركات في روسيا معقدا مذ غزو أوكرانيا الذي دفع الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات واسعة النطاق على موسكو.



وأضافت «هيرميس» في منشور على موقع «لينكد إن» للتواصل الاجتماعي «اتخذنا للأسف قرارا بإغلاق متاجرنا مؤقتا في روسيا وتعليق جميع أنشطتنا التجارية اعتبارا من مساء الرابع من مارس».



وقالت «ريتشمونت» التي لها نحو 12 متجرا معظمها في موسكو، إنها علقت أنشطتها التجارية في روسيا في الثالث من مارس بعد أن أوقفت عملياتها في أوكرانيا يوم 24 فبراير.



وكانت «هيرميس» التي لها 3 متاجر في موسكو تعتزم فتح متجر في سان بطرسبورغ أواخر العام الحالي.



ويقدر بنك جيفريز الاستثماري قيمة مبيعات السلع الفاخرة في روسيا بنحو 9 مليارات دولار في العام تمثل 6% من مثيلتها في الصين و14% من مثيلتها في الولايات المتحدة.



من جهتها، قالت الشركة الإسبانية لتجارة الأزياء بالتجزئة إنديتكس، المالكة للعلامة التجارية Zara، إنها أوقفت التداول في روسيا وأغلقت 502 متجر وأوقفت المبيعات عبر الإنترنت.