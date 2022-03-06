تعمل ميا هانسون على صنع نسخة بالحجم الحقيقي من منسوجة بايو، وهو عمل ضخم يجسد غزو وليام الفاتح لإنجلترا، في مشروع كبير انكبت عليه منذ ست سنوات داخل منزلها في شرق إنجلترا.



وتقول السويدية البالغة 47 عاما والتي تعيش في المملكة المتحدة منذ عشرين عاما «لم يكن لدي ما أفعله وكنت أشعر بالملل وبحاجة إلى مشروع لا ينجز بسرعة».



وقررت المدرسة السابقة التي تهوى التطريز في عام 2016 أن تبدأ في مشروع صنع نسخة عن منسوجة بايو الشهيرة التي تمثل تحفة فنية يناهز عمرها ألف عام ويبلغ طولها نحو سبعين مترا، وترمز كذلك إلى العلاقات العدائية بين إنجلترا وأوروبا.



وبعد خمس سنوات ونصف السنة من التطريز بمعدل ثلاث إلى أربع ساعات يوميا، تمكنت هانسون حتى منتصف يناير من إنجاز نصف المنسوجة التي تلفها لعدم وجود مساحة كافية لمدها. وأصبحت تعرف أدق تفاصيلها.



وتتوقع أن يتطلب عملها خمس سنوات أخرى لينجز، وتأمل أن ينتهي المشروع في 13 يوليو 2027، أي بعد 11 سنة بالضبط على المباشرة بالتطريز.