فجرت فرق مختصة أميركية الجمعة صخرة ضخمة سقطت وسط طريق في كاليفورنيا وعطلت حركة المرور بالكامل، بالتزامن مع نشر تفاصيل حول عملية إزالة الصخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وعطلت الصخرة التي يبلغ ارتفاعها وعرضها أمتارا عدة، حركة المرور على الطريق 50 منذ مساء الخميس قرب بحيرة تاهو، وهو مكان سياحي يجذب سنويا عددا كبيرا من المتزلجين.



وتدخلت دائرة النقل في كاليفورنيا (كالترنس) وأرسلت فرقا متخصصة إلى المكان لإزالة الصخرة. وأطلقت كذلك وسم #Boulderwatch في مواقع التواصل، ونشرت عبر تويتر منشورات انطوت على نوع من الفكاهة وكانت تزود الجمهور بتحديثات حول جهود فرقها في إزالة الصخرة وإعادة فتح الطريق.



ونشرت كذلك مقاطع الفيديو تظهر تطاير الغبار والأحجار من الصخرة، قبل أن تزيل آلات متخصصة المخلفات.