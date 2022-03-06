أحمد مغربي



توقع مصدر مسؤول لـ «الأنباء» ان تطرح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مناقصة إعداد دراسة استشارية خاصة بدراسة الجدوى الاقتصادية من إنشاء كيان اعتباري مستقل أو أكثر يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية الفعلية والافتراضية بحلول شهر أبريل المقبل. وفي التفاصيل، قالت المصادر إن «التأمينات الاجتماعية» ستعين أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة والذي لديه الخبرات الكافية، لعمل دراسة الجدوى الخاصة بالتمويل الاسلامي للمتقاعدين، مشيرة الى ان مدة تنفيذ العقد ستكون 45 يوما، وسيكون اسلوب التعاقد بنظام النقاط.