أحمد مغربي



كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ«الأنباء» أن شركة نفط الكويت طلبت توريد 44 برج حفر من الشركات العالمية المتخصصة ولمدة 5 سنوات.



وقالت المصادر إن شركة نفط الكويت طرحت ممارستين داخليتين أمس لطلب أبراج الحفر، حيث طرحت الشركة الممارسة الأولى لتزويدها بنحو 24 برج حفر حجم 2000 و1500 حصان، فيما تم طرح الممارسة الثانية لطلب 20 برج حفر صغيرة القوة بحجم 750 حصانا لحفر آبار النفط والمياه الضحلة. وذكرت المصادر ان «نفط الكويت» حددت 30 مايو المقبل كآخر موعد لتقديم العطاءات المالية من الشركات المحددة المؤهلة مسبقا للمشاركة، فيما سيتم عقد اجتماع تمهيدي في 16 مارس المقبل للرد على استفسارات المقاولين، علما ان 21 مارس سيكون آخر موعد للرد على الاستفسارات. وقالت ان طلب أبراج الحفر يتزامن مع توجهات شركة نفط الكويت لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام والغاز خلال الفترة المقبلة تمهيدا للوصول التدريجي إلى 3.2 ملايين برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية المستدامة للنفط الخام في عام 2025، والى 3.55 ملايين برميل نفط يوميا مع احتساب إنتاج المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية.