تقام اليوم مباراتان مهمتان في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني بسبب الصراع المحتدم على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، أقطابه ريال بيتيس مفاجأة الموسم الحالي، برشلونة العائد إلى رباعياته المرعبة بعد كبوة، وأتلتيكو مدريد حامل اللقب المثقل بالمعاناة.



بيتيس الثالث مع 46 نقطة سيستقبل أتلتيكو (45 نقطة) في المركز الخامس، إذ يسعى رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني إلى التعويل على انتصار المرحلة الماضية على سلتا فيغو 2-0، والتحضير جيدا لملاقاة مان يونايتد في ملعبه «أولد ترافورد» في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال بعد أسبوعين، بعد تعادلهما 1-1 ذهابا.



في المقابل، يبدو أن زرع تشافي هرنانديز مع برشلونة بدأ يؤتي ثماره، إذ إن الفريق الكاتالوني سجل أربعة أهداف في كل من مبارياته الثلاث الأخيرة، أمام فالنسيا في الدوري (4-1)، نابولي في إياب الملحق المؤهل إلى مسابقة «يوروبا ليغ» (4-2)، وأتلتيك بلباو في المرحلة الماضية في الليغا أيضا (4-0).



وبدت التغييرات واضحة في «بلاوغرانا» مع تعزيز صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية خصوصا مع المهاجم الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ الذي أثبت نجاعة تهديفية بتسجيله 5 أهداف في مبارياته الثلاث الأخيرة.



وسيكون الشهر الجاري ضاغطا على برشلونة الذي يبدأ مساره اليوم عندما يحل ضيفا على إلتشي من المركز الثالث عشر، قبل أن يتأهب لمواجهة غلطة سراي التركي ذهابا وإيابا في يوروبا ليغ.



ويختتم النادي الكاتالوني الشهر بقمة «الكلاسيكو» أمام غريمه التقليدي ريال مدريد على ملعب الأخير. ويلتقي قادش مع رايو فايكانو، وسلتا فيغو مع ريال مايوركا.



وفشل إشبيلية (الثاني) في تضييق الخناق على ريال مدريد المتصدر وتقليص الفارق عنه إلى 3 نقاط بسقوطه في فخ التعادل السلبي خارج ملعبه مع ألافيس المتواضع في افتتاح المرحلة، واكتفى إشبيلية بنقطة واحدة ليرفع رصيده الى 55 نقطة.



والتعادل هو الخامس لإشبيلية في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري علما بأنه لم يخسر اي مباراة في الدوري منذ سقوطه أمام ريال مدريد بالذات 1-2 أواخر نوفمبر على ملعب سانيتاغو مدريد في العاصمة الإسبانية.