دك تشلسي شبـــــاك مستضيفه بيرنلي برباعية نظيفة، ليرفع «البلوز» رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فيما بقي بيرنلي يصارع من أجل البقاء برصيد 21 نقطة وذلك في إطار الجولة الـ 28. وفي مواجهة ثانية، سحق استون فيلا شباك ضيفه ساوثهمبتون 4-0، كما واصل نيوكاسل انتصاراته بعد طول معاناة مسجلا فوزه الثاني تواليا بتجاوز برايتون 2-1، وتغلب برينتفورد على مستضيفه نوريتش سيتي 3-0. كما فاز ولفرهمبتون على كريستال بالاس ٢-.٠ وحقق ليستر سيتي فوزا ثمينا على ضيفه ليدز يونايتد بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب «كينغ باور»، وسجل هدف ليستر سيتي والمباراة الوحيد اللاعب هارفي بارنيس (67).



بهذا الفوز، انتزع ليستر 3 نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى 33 نقطة، مرتقيا للمركز العاشر في الدوري، بينما تجمد ليدز عند 23 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق نقطتين فقط عن دوامة الهبوط.



ويتصدر مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة وبفارق 6 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني، الذي خاض مباراة أقل من السيتي.



إلى ذلك، يحل يونايتد ضيفا على جاره اللدود سيتي في «ديربي مخادع» لمدينة مانشستر، حيث تميل الأرقام لصالح «الشياطين الحمر» في عقر دار متصدر الدوري الانجليزي لكرة القدم، وذلك في قمة مباريات المرحلة الثامنة والعشرين. على رغم هيمنة رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا على الكرة الإنجليزية في الأعوام الأخيرة، إلا ان ملعبهم «الاتحاد» نادرا ما ابتسم لهم أمام فريق «الشياطين الحمر». وتميل الدفة لصالح يونايتد، إذ تشير الأرقام إلى عدم تمكن «السيتيزنز» من الفوز سوى في مباراة يتيمة من الـ 7 الأخيرة على ارضه في مختلف المسابقات، في نقيض صارخ لسجله الإيجابي على ملعب جاره في «أولد ترافورد».



أرسنال للاقتراب من «الأبطال»



من جهته، بات أرسنال يملك فرصة جدية للعودة إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل بعد 5 أعوام من الغياب، وتحديدا منذ مغادرة مدربه السابق الفرنسي آرسين فينغر الذي يشغل حاليا منصب مدير تطوير كرة القدم العالمية في «فيفا».



ولدى أرسنال الذي يحل ضيفا على واتفورد صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير، فرصة انتزاع المركز الرابع من مان يونايتد في حال تمكن من الفوز في معظم مبارياته المؤجلة.