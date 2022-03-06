قال الأوكراني الدولي ألكسندر زينتشنكو، ظهير أيسر مان سيتي، انه كان سيعود للقتال في بلاده لمواجهة الغزو الروسي لولا عائلته. وكشف ابن الخامسة والعشرين لشبكة «بي بي سي» البريطانية انه بكى باستمرار منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، معتبرا أن مواطنيه «لن يستسلموا» في مقاومة الغزو، منتقدا اللاعبين الروس لعدم التحدث علنا ضد الحرب.



وعادت شخصيات رياضية أوكرانية كثيرة إلى بلادها لامتشاق السلاح، بينهم بطل العالم للوزن الثقيل الملاكم ألكسندر أوسيك ومدرب كرة القدم يوري فيرنيدوب.



قال زينتشنكو: «سأكون صريحا، لولا ابنتي، عائلتي، كنت سأتواجد هناك». وأضاف: «هكذا ولدت. أعرف أبناء بلدي، ذهنيتهم، وكلهم يفكرون بالطريقة عينها. يفضلون الموت وسيموتون دون أن يستسلموا». وعبر زينتشنكو وعدة لاعبين أوكران آخرين، على غرار مهاجم وست هام أندري يارمولنكو، عن معارضتهم الحرب الروسية من خلال نشر شريط فيديو على موقع الاتحاد الأوكراني. وكشف انه لا يزال يعاني مما حدث «منتصف الليل أيقظتني زوجتي وكانت تبكي».



تابع: «كنت مصدوما. أرتني مقاطع الفيديو والصور وما كان يحصل في أوكرانيا». وأردف: «ربما الشعور الأصعب عندما يموت أحد من دائرتك، تشعر بألم داخلي، لكن هذا الأمر أصعب بكثير.. كنت أبكي».