أهدر فريق بايرن ميونيخ نقطتين ثمينتين في مساعيه للتتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة العاشرة على التوالي، وذلك بعد تعادله مع ضيفه باير ليفركوزن 1-1 في المرحلة الـ 25 .



وفي باقي المباريات اكتسح انتراخت فرانكفورت مضيفه هيرتا برلين 4-1، وفاز بوخوم على ضيفه جروتر فورت 2-1 وفولفسبورغ على ضيفه يونيون برلين 1-0، وتعادل لايبزيغ مع فرايبورغ 1-21. وعلى ملعب أليانز أرينا، تقدم المدافع نيكلاس زوله بهدف للنادي البافاري في الدقيقة 17 بتسديدة عالية (لوب)، ولكن ليفركوزن أدرك التعادل بهدف عكسي بعد ضربة حرة حولها توماس مولر لاعب بايرن بالخطأ إلى داخل شباك الحارس سفين اولريتش (36). وحصد بايرن نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 59 نقطة من 25 مباراة بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند الذي خاض 24 مباراة، ويحل ليفركوزن في المركز الثالث برصيد 45 نقطة.