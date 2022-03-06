استعاد إنتر بطل الموسم الماضي نغمة الانتصارات منذ أكثر من شهر إثر تغلبه على ساليرنيتانا 5-0 بفضل ثلاثية لمهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.



ورفع إنتر رصيده الى 58 نقطة ليرتقي الى المركز الأول بفارق نقطة واحدة عن كل من ميلان ونابولي اللذين يتواجهان في مباراة قمة اليوم على ملعب دييغو مارادونا في المدينة الجنوبية.



ويعود آخر فوز لإنتر في الدوري الى 22 يناير عندما تغلب على فينيتسيا 2-1، خاض بعدها اربع مباريات فخسر اثنتين وتعادل في مثلهما.



وفرض مارتينيز نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية بعد صيام عن التهديف دام قرابة الثلاثة أشهر.



وتشهد المرحلة اليوم قمة بين نابولي المتصدر ووصيفه ميلان في سباق مثير للفوز بلقب السكوديتو.



يلهث نابولي المتصدر مع 57 نقطة بالتساوي مع «الروسونيري»، خلف تكريس طال انتظاره وتحديدا منذ الفوز الأخير موسم 1988-1990 مع أسطورته الراحل الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا الذي اطلق اسمه على ملعبه تكريما لإنجازاته ويحتضن قمة هذه المرحلة.



وتعيد المباراة المنتظرة إلى عشاق الكرة المستديرة حقبة «الولد الذهبي»، حين حقق ميلان مع نجومه الفوز في عقر دار النادي الجنوبي عام 1988، ما سمح لمدرب ميلان حينها أريغو ساكي بالتقدم على منافسه ولاحقا الفوز بلقبه الوحيد في «السيري أ».



وسترخي هذه القمة بظلالها على الأمتار الأخيرة من سباق الفوز، حيث سيكون عامل الحسم، في حال تساوت الفرق نقاطا، المواجهات المباشرة لتحديد هوية الفائز مع وصول الدوري إلى خواتيمه.



ويلتقي اليوم أيضا يوفنتوس مع سبيتسيا، وجنوى مع إمبولي، وبولونيا مع تورينو، وفيورنتينا مع فيرونا، وفينيتسيا مع ساسوولو