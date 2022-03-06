أعلن فريق هاس الأميركي المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد، فسخ عقد سائقه الروسي نيكيتا مازيبين وشركة أورالكالي الراعية، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.



قال الفريق في بيان على موقعه الرسمي «اختار فريق هاس للفورمولا واحد الإنهاء الفوري لشراكته مع أورالكالي وعقد السائق نيكيتا مازيبين».



تابع من دون إعلان هوية بديل مازيبين «مثل باقي أفراد مجتمع الفورمولا واحد، صدم الفريق وأحزنه غزو أوكرانيا، ويتمنى نهاية سلمية سريعة للصراع».



ووصل مازيبين (23 عاما) إلى الفورمولا واحد العام الماضي، وهو الروسي الوحيد في الفئة الملكة، حيث لم يحقق أي نقطة الموسم الماضي.