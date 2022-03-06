حذر الخبير الفلكي عادل المرزوق من غبار هذه الأيام، وقال: مع دخول فترة رياح الحسوم غدا الاثنين 7 مارس والتي تستمر ثمانية ايام، سيتكرر ظهور الغبار في الجو نتيجة نشاط الرياح التي تهب بسبب دخول المنطقة في فترة رياح الحسوم.



وزاد: من المتوقع ان يكون الطقس في المنطقة غير مستقر تسيطر عليه رياح نشطة تثير الغبار.



وأضاف الخبير الفلكي: هناك جبهة هوائية في شمال الكويت، وهذه الجبهة تتمركز في المنطقة نتيجة لوجود منخفض جوي عميق، يكون مركزه في شمال منطقة البصرة العراقية، ويسبب هبوب رياح شمالية غربية نشطة تتجاوز سرعتها (25) كم /س، وتهب على شمال شرق شبه جزيرة العرب، وفي نفس الوقت فإن هذا المنخفض يؤدي أيضا إلى هبوب رياح جنوبية (كوس) نشطة معاكسة لها في الاتجاه فوق منطقة الخليج العربي، تتوغل في شمال شرق شبه الجزيرة العربية، وسرعتها تتجاوز (30) كم/س، وتؤدي إلى تكون حالة من عدم الاستقرار في طقس المنطقة وظهور بعض الغيوم العالية مع فرصة انتشار الغبار، وتطاير الأتربة في منطقة شمال شرق شبه الجزيرة العربية والكويت جزء منها.

وقال: يرجى اخذ الحيطة والحذر، وسوف تخف الرياح الثلاثاء 8 مارس، ولكن تعاود النشاط مرة أخرى الأربعاء، فيظهر الغبار العالق والخفيف في مناطق البر الخارجية، وهناك احتمال لظهور الغبار في منتصف الشهر الجاري.





