ناصرالعنزي



رد السالمية خسارته من العربي في نصف نهائي كأس سمو ولي العهد بفوز ثمين 3-2 في ختام الجولة 12 من دوري stc الممتاز ليشعل بذلك التنافس على صدارة الدوري حيث رفع السالمية رصيده إلى 23 نقطة متساويا مع العربي في المركز الثالث، وكاظمة ثانيا برصيد 25 نقطة خلف الكويت المتصدر برصيد 26 نقطة.



وأنهى السالمية الشوط الأول لصالحه بهدف من ركلة جزاء صحيحة تقدم لها محمد الهويدي وسدد الكرة بقوة في مرمى الحارس الشاب جاسم العوضي "25"، وقد أدخل المدرب محمد ابراهيم تعديلات على تشكيلته حيث أشرك لاعب الوسط سانج بيير في قلب الدفاع إلى جانب اليكس ليما وأشرك الهويدي في الوسط ونايف زويد وجمعة سعيد في الهجوم.



ونشط السماوي مبكرا وهدد مرمى خصمه وتهيأت له فرص للتسجيل وأخطرها كرة مثالية للمتحرك نايف زويد سددها بقوة احتضنها العوضي بثبات "45" ، ويحسب للاعبي السالمية تمكنهم من درء خطورة العربي وشن هجمات سريعة أسفرت عن هدف وفرص ضائعة.



ولم يظهر العربي في الشوط الأول بخطورته المعهودة رغم انه لعب بركائزه الهجومية محمد صولة والسنوسي الهادي وبندر السلامة ووليد الشعلة، ولم يتمكن الأخضر من تهديد مرمى أحمد عادي سوى بتسديدات ذهبت بعيدا عن المرمى .



وفي الشوط الثاني كان الرد سريعا بين الطرفين وشهد تسجيل 4 اهداف، وكان بالفعل شوطا مثيرا حبس انفاس جمهور الفريقين حيث عادل السنوسي الهادي النتيجة من ركلة جزاء "62" وأضاف الكرواتي جوسيب كينزيفتش الهدف الثاني للأخضر من ركلة جزاء أيضا "69"، وجاء الرد السلماوي سريعا وقلب النتيجة لصالحه حيث سجل البرازيلي اليكس ليما هدفا رائعا من كرة ثابتة "71"، ثم اقتنص البديل البرازيلي فابيانو هدف الفوز "75"، وبعدها حاول العربي تعديل النتيجة دون جدوى، وتهيأت للبديل سلمان العوضي فرصة لم يتصرف بها فضاعت منه "90".



أدار المباراة الحكم الإماراتي عادل النقوي واحتسب 3 ركلات جزاء صحيحة.