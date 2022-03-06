ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية انه بفضل جهود قطاع الأمن الجنائي تمكن رجاله من ضبط مرتكب جريمة القتل البشعة، وهو من الجنسية الهندية، تلك الجريمة التي هزت الشارع الكويتي وراح ضحيتها 3 أشخاص من أسرة واحدة، حيث تم العثور عليهم مقتولين في أماكن متفرقة داخل منزلهم.

وفي تفاصيل الواقعة، انه

تم تشكيل فريق بحث على الفور من قبل إدارة مباحث محافظة الفروانية بعد ورود البلاغ، وبالاطلاع على كاميرات المراقبة للمنازل المجاورة لمكان الواقعة تبين دخول شخص مجهول الهوية إلى منزل المجني عليهم، وبتكثيف التحريات حوله تم التوصل إلى هويته وعمل كمين محكم له وتم ضبطه في منطقة الصليبية واتضح انه من الجنسية الهندية وأفاد المتهم بأنه يوم الواقعة قام بالتوجه الى منزل المجني عليهم وذلك لأخذ مبلغ مالي يطالبهم به، واحضر معه كيسا به ملابس بديلة بقصد تغييرها، مما يؤكد نيته وإصراره على ارتكاب الجريمة.

وأشارت الإدارة الى ان المتهم افاد بأنه قام بتفتيش المنزل بعد ارتكاب الجريمة وعثر على مبلغ مالي قدره 300 دينار ومصوغات ذهبية قام بسرقتها وبيعها، وقد تم العثور على كل الفواتير الخاصة ببيع الذهب.

وتؤكد الإدارة انه تم تسجيل قضية بحق المتهم بجنايات العارضية تحت عنوان "القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد " تحت رقم 2022/11، وتمت إحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقه.