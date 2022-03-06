المساجد ستستقبل جمهور المصلين في صلاتي التراويح والقيام خلال شهر رمضان المبارك كما هو معتاد قبل الجائحة



أسامة أبو السعود

ترأس وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد عمادي اجتماعا تنسيقيا مع الوكلاء المساعدين في الوزارة بمكتبه في مقر وزارة الأوقاف.



وأعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد عمادي عن وضع خطة متكاملة في جميع قطاعات وإدارات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك.



وقال عمادي في تصريح صحافي: إن وزارة الأوقاف وضعت خطتها لاستقبال شهر رمضان بعدما أعلن مجلس الوزراء الموقر عودة رص الصفوف في المساجد والسماح بإقامة الدروس والمحاضرات، ولذلك بهدف تهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال جمهور المصلين.



وبيّن عمادي أن الوكلاء المساعدين في وزارة الأوقاف وضعوا جميع إمكانات إداراتهم المختصة لتجهيز جميع المساجد والمراكز الرمضانية التي اعتادت الوزارة على تنظيمها خلال السنوات التي سبقت الجائحة.



وأكد عمادي أن المساجد ستستقبل جمهور المصلين في صلاتي التراويح والقيام خلال شهر رمضان المبارك كما هو معتاد قبل الجائحة، والتي نسأل الله أن يبعد ضررها عن بلادنا وجميع بلاد المسلمين، مضيفا أن وزارة الأوقاف ستحرص على تطبيق جميع الاشتراطات الصحية المعتمدة من السلطات الصحية في البلاد حرصا على سلامة المصلين وتمكينا لهم من أداء الصلاة.