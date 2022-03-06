الزيدان: تدابير الإغلاق أثبتت أهمية الطبيعة وضرورة تنميتها.. وزيارات مجانية لمحمية الجهراء نهاية الأسبوع

الإبراهيم: 3 آلاف زائر للمحمية منذ افتتاحها وجولات خاصة للزوار والمشاركين في فعاليات الأسبوع البيئي



دارين العلي

أكد رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أن زراعة الشتلات والأشجار عموما تساهم في التخفيف من الاضرار على البيئة وخاصة في حالة العواصف الترابية وموجات الغبار.



جاء ذلك خلال مشاركته بحملة زراعة الشتلات في محمية الجهراء كأولى فعاليات الاسبوع البيئي الذي انطلق امس تحت شعار «حمايتها تبدأ منك» والذي أقرته الهيئة وسيحتفل به بين 6 و12 مارس من كل عام بهدف زيادة الوعي البيئي لدى افراد المجتمع بأهمية الحفاظ على بيئة مستدامة وتحسين موقع الكويت عالميا في المجال البيئي.



وشكر الأحمد الفرق التطوعية وجمعيات النفع العام والمواطنين المشاركين في الحملة التي تشكل انطلاقة للاسبوع البيئي الذي تتخلله اقامة فعاليات وورش عمل في مقر الهيئة لزيادة الوعي البيئي، فضلا عن مشاريع تدعم الشان البيئي، معربا عن الأمل في تعاون الجميع مع الهيئة لنقل الوعي المعرفي بالشأن البيئي وقضاياه ورفع مكانة الكويت عالميا في المجال البيئي ودعم موقفها في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية، موضحا ان الاسبوع البيئي تم اقراره مناسبة سنوية ويتضمن فعاليات توعوية في المجمعات والجمعيات التعاونية وغيرها لخلق جيل واع بيئيا.



من جانبه، قال نائب المدير العام للشؤون الفنية د.عبدالله الزيدان إنه تم خلال الحملة زراعة شتلات برية متنوعة مثل الغردق والأثل والصفصاف، لافتا الى تخصيص يوم لزراعة نباتات فطرية مثل القرم في محمية الجهراء بالتعاون مع جمعيات النفع العام والفرق التطوعية.



وأضاف الزيدان أن الهدف الرئيسي هو التوعية بأهمية المحافظة على البيئات الطبيعية في البلاد، خاصة في ظل الظروف السائدة، مبينا أن ما مر به العالم من إغلاق جراء جائحة كورونا اثبت أهمية الطبيعة التي تم اللجوء اليها كمتنفس للجميع، وبالتالي لا بد من حمايتها وتنميتها، مشيرا إلى أن الهيئة خصصت يومي الجمعة والسبت المقبلين خلال الاسبوع البيئي لدخول المحمية مجانا دون رسوم وذلك لخدمة الهدف الرئيسي لهذا الاسبوع في التوعية.



بدورها، قالت مدير العلاقات العامة والإعلام البيئي في الهيئة شيخة الابراهيم إن الإقبال على المحمية جيد، حيث انه منذ افتتاح المحمية وحتى الآن بلغ عدد زوار المحمية اكثر من ثلاثة آلاف زائر، مؤكدة أن الفرق التطوعية المشاركة في زراعة الشتلات هم فريق الأيادي الخضراء البيئي وفريق الانقاذ الكويتي «صقور صباح» وفريق نحميها إضافة الى جمعية العلاقات العامة وغيرهم.



وأشارت الابراهيم إلى انه بجانب فعاليات هذا الاسبوع من ورش وغيرها سيتم خلال عطلة نهاية الأسبوع إلقاء محاضرة توعوية عن المحمية ومكوناتها وتخصيص جولة داخل المحمية للزوار والمشاركين.