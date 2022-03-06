عبدالكريم العبدالله

كشفت مدير إدارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة د.ريم الرضوان عن أن حملة (# كويت بدمي 5) حصدت 1950 كيس دم و1140 صفيحة دموية، والتي اختتمت يوم أمس 5 مارس 2022، بالتعاون مع عدة جهات ذات المسؤولية الاجتماعية وذلك بمناسبة الأعياد الوطنية.



وذكرت الرضوان أن (#حملة الكويت بدمي 5) انطلقت منذ تاريخ 23 فبراير 2022 وشهدت إقبالا كبيرا من قبل المتبرعين تعبيرا عن الحب والولاء للوطن وانطلاقا من روح العطاء وأن التبرع بالدم ليس واجبا إنسانيا فحسب بل هو واجب وطني، ما ساهم في نجاح هذه الحملة وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدم.



من جهة أخرى، أوضحت الرضوان أنه تم صرف عدد 1971 كيس دم، 577 صفيحة دموية و890 كيس بلازما لتغطية حاجة المستشفيات خلال إجازة الأعياد الوطنية، ما يؤكد أن الحاجة للتبرع بالدم مستمرة بلا انقطاع وذلك لمساعدة جميع المرضى.



وتقدمت الرضوان بالشكر الجزيل إلى المتبرعين وإلى جميع الجهات المشاركة في نجاح هذه الحملة إيمانا منهم بأهمية التبرع بالدم، وانطلاقا من الدور الوطني والانساني وتعزيز الوعي وترسيخ ثقافة التكافل الاجتماعي بأهمية هذا الجانب الانساني للتبرع بالدم.