مكسيكو - وكالات: قالت مصادر رسمية إن 22 شخصا على الأقل أصيبوا أمس السبت في شجار بين المشجعين خلال مباراة في الدوري المكسيكي لكرة القدم.



وأعلنت رابطة الدوري المكسيكي تعليق جميع المباريات المقرر إجراؤها اليوم الأحد في إطار المرحلة التاسعة.



وقالت خدمات الحماية المدنية إن شخصين أصيبا بجروح خطيرة خلال هذه المباراة التي جمعت بين كويريتارو وضيفه أطلس غوادالاخارا، نافية الشائعات على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي التي تحدثت عن وفيات عدة.



وبدأت الاشتباكات في المدرجات في الدقيقة 63 من المباراة.



وأرغمت حراس الأمن القلائل الذين كانوا في الملعب على السماح للجمهور بالهروب إلى أرضية الملعب، ما تسبب في الوقف الفوري للمباراة.



وواصل المشجعون الاشتباك على أرضية الملعب، فيما حاولت العائلات التي كانت مع أطفالها حماية نفسها.



وعاد اللاعبون إلى غرف الملابس في وقت كان كويريتارو متقدما 1-0.



ورد رئيس الرابطة ميكيل أريولا بقوله «إن المسؤولين عن عدم وجود إجراءات أمنية في الملعب سيعاقبون بطريقة نموذجية».

وطالب نادي أطلس في بيان بفتح تحقيق لتحديد المسؤولية عن أعمال العنف.



كما أدان نادي كويريتارو أعمال العنف هذه في ملعبه. وذكرت صحيفة ماركا أن ما يقارب 17 شخصا لقوا مصرعهم.



وتشترك المكسيك في استضافة كأس العالم 2026 مع الولايات المتحدة وكندا.