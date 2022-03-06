قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنه بناء على طلبين حكومي ونيابي سيعقد المجلس جلسة خاصة يوم غد لمناقشة تداعيات المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى تلقيه طلبا نيابيا آخر لعقد جلسة خاصة بشأن أوضاع المتقاعدين.



وذكر الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة اليوم أنه تلقى وفقا للمادة (72) من اللائحة الداخلية للمجلس طلبين، الأول مقدم من الحكومة لعقد جلسة سرية خاصة طارئة للمجلس على اثر الظروف العالمية الطارئة وتداعيات المواجهة العسكرية الراهنة بين جمهورية روسيا وأوكرانيا وتأثيراتها السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والبيئية.



وأضاف الغانم أنه عملا بنص المادة (72) تم الطلب الحكومي لاطلاع أعضاء المجلس على آخر التطورات والأحداث الحالية الدقيقة وكافة الاحتمالات التي قد تنجم عن تطورات تلك المواجهة وإجراءات واستعدادات الحكومة بشأنها.



وأشار الغانم إلى تقديم النواب د. حمد المطر، د. صالح المطيري، أحمد الحمد، د.بدر الملا، مرزوق الخليفة، أسامة الشاهين، د.عبد الله الطريجي، د. محمد الحويلة، مهلهل المضف، بدر الحميدي طلبا على نفس الموضوع.



وأوضح الغانم أن الطلب النيابي لعقد جلسة خاصة نص على «نطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات الحرب القائمة بين جمهورية روسيا الاتحادية وأوكرانيا وآثارها على الخليج العربي والكويت ومنها ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص المخزون الاستراتيجي للدولة وتوفير الأمن الغذائي الداخلي الدائم والاستعداد لاحتمالات التسرب والتلوث النووي من المفاعلات الذرية».



وقال الغانم إنه قام بدمج الطلبين بعد التنسيق بين مقدمي الطلب النيابي والحكومة في جلسة واحدة وتوجيه الدعوة لعقد الجلسة يوم غد الساعة الحادية عشرة صباحاً.



وأشار الغانم إلى وجود عدة طلبات أخرى لعقد جلسات خاصة من النائب بدر الحميدي وآخرين بخصوص موضوعات معينة.



وذكر الغانم أنه تسلم اليوم طلبا بعقد جلسة خاصة لمناقشة أوضاع المتقاعدين مقدما من النواب أسامة المناور، بدر الحميدي، فرز الديحاني، فايز الجمهور، د.عبيد الوسمي، مساعد العارضي، د.عبد الله الطريجي، د. خالد العنزي، مبارك العجمي، سعود أبو صليب.



وقال الغانم إن الطلب النيابي تضمن المناقشة والتصويت على ما يخص توزيع أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمتقاعدين، وزيادة رواتبهم ورفع الحد الأدنى للرواتب، نظراً لاستحقاق هذه الفئة من المواطنين والمواطنات الذين أفنوا أعمارهم في خدمة هذا البلد المعطاء وحان وقت رد جزء يسير من عطائهم تجاه البلد.



وأوضح الغانم أنه سيقوم بالتنسيق مع مقدمي طلب عقد الجلسة الخاصة بشأن المتقاعدين لتحديد الموعد المناسب لهم.