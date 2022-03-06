ربما تخفف لوس أنجليس القواعد التي تتطلب تحقق المطاعم ذات الأماكن المغلقة وصالات الألعاب الرياضية والحانات ودور السينما وصالونات تصفيف الشعر وأعمال تجارية أخرى من حصول عملائها على التطعيم ضد كوفيد- 19 قبل السماح لهم بالدخول .

وقدم نوري مارتينيز، رئيس مجلس مدينة لوس أنجليس مقترحا الأسبوع الجاري لوقف مطالبة الأعمال التجارية المماثلة عن التحقق من حصول عملائها على التطعيم ضد كوفيد- 19، وجعل هذه الممارسة طوعية بدلا من ذلك. ومن شأن هذا الاقتراح أن يلغي متطلبات تحقق الفعاليات الكبرى في لوس أنجليس من حصول الحاضرين على التطعيم، حسبما ذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز".

وجاءت هذه الخطوة في ذات اليوم الذي رفعت فيه إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجليس العديد من قواعد وضع الكمامات وأوقفت المطالبة بالتحقق من الحصول على التطعيم في الحانات ومعامل التقطير والملاهي الليلية ذات القاعات المغلقة.