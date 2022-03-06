ملأت رائحة القهوة الرائعة فندق فاخر في العاصمة المصرية القاهرة خلال النسخة الثالثة من مهرجان القهوة السنوي الوحيد في البلاد.

ويهدف الحدث، الذي استمر ثلاثة أيام، إلى الجمع بين رواد صناعة القهوة والعلامات التجارية المحلية المتخصصة في القهوة والمقاهي والموزعين ومحبي الكافيين.

كما يهدف الحدث، الذي أطلق عليه اسم "Coffestival"، إلى ربط أصحاب الأعمال والشركات الأخرى العاملة في هذا المجال من أجل الحفاظ على استمرار أعمالهم.

ومع عزف موسيقى الجاز الحية في الحفل، تجول الزوار بين جنبات المهرجان لاستكشاف العديد من أنواع القهوة المختلفة وطرق تحضيرها، بالإضافة إلى آلات صنع القهوة وطحنها.

وقال محمد أمير مدير بإحدى العلامات التجارية المحلية للقهوة، لوكالة أنباء ((شينخوا))، "نهدف إلى تطوير ثقافة القهوة في مصر.. وتسويق منتجاتنا الجديدة لعشاق القهوة الذين يزورون المهرجان".

وأضاف أمير، أن "المهرجان يتيح للزوار شرب القهوة التي تنتجها العلامات التجارية الشهيرة، والتعرف على مشروبات القهوة المختلفة من رواد الصناعة المشهورين، والاستمتاع بلقاء عشاق القهوة الآخرين".

وتابع أن "المهرجان يعد احتفالا بالقهوة وأهميتها للمصريين الذين يقدرون بشدة شرب القهوة".

ووفقا لقسم القهوة بغرفة القاهرة التجارية، تستورد مصر حوالي 70 ألف طن من القهوة سنويا.

وتستورد مصر، جميع استهلاكها من البن بسبب عدم ملاءمة المناخ في مصر لزراعة القهوة.

وتعتبر القهوة، المشروب الرئيسي الثاني في البلاد بعد الشاي، وفقا لغرفة تجارة القاهرة.

وقال خاطر عبد المحسن، وهو من شركة يمنية تعمل في مصر، لوكالة أنباء ((شينخوا))، "نهتم بذوق العملاء، لهذا نعمل على تطوير منتجات القهوة لدينا وتقديم أجود أنواعها لزبائننا".

وأشار عبد المحسن، إلى أن شركته تستخدم حبوب البن عالية الجودة المزروعة في اليمن، ولفت إلى أن العلامة التجارية تعمل على جذب المزيد من محبي القهوة المصريين من خلال تقديم قهوة ذات مذاق عال وبأسعار معقولة.

وأردف أن "المهرجان يمثل فرصة كبيرة بالنسبة لشركة تم تأسيسها حديثا في مصر مثل شركته، حيث يمكن للشركة تسويق منتجاتها والسماح لعشاق القهوة بمشاهدة فن صنع القهوة بأعينهم".

وواصل عبد المحسن، "يمكننا أيضا مقابلة المتخصصين في هذا المجال من الشركات المصرية الأخرى لتبادل الخبرات وكذلك عقد الصفقات التجارية".

وبالنسبة لعشاق القهوة، يعد المهرجان فرصة للقاء وجها لوجه مع أفضل المحامص والمقاهي المتخصصة، بالإضافة إلى الحصول على تجربة فريدة من نوعها لثقافة القهوة.