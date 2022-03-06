تصدرت الفنانة ليلى علوي البوستر الدعائي لمسلسها الرمضاني ( دنيا تانية )، والذي تم الكشف عنه /الأحد/.

ونشرت الفنانة مي سليم -عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صباح اليوم ، البوستر الذي تضمن صور جميع أبطاله وتصدرته الفنانة ليلى علوي، وكتبت :" مسلسل دنيا تانية رمضان 2022 ".

ويواصل فريق عمل المسلسل تصوير مشاهد العمل بمعدلات مكثفة يوميا؛ ليكون جاهزا للمنافسة، خاصة أنه يعد من آخر الأعمال الدرامية التي تم البدء في تصويرها للحاق بالعرض خلال موسم رمضان، حيث تدور أحداث المسلسل في قالب اجتماعي عن المشاكل التي يعاني منها المجتمع .

ويشارك في بطولة المسلسل مجدي كامل، وأشرف عبد الغفور ومي سليم ، وفراس سعيد،ووفاء صادق ، وتأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبدالعال.