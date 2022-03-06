بعدما لقّحت طفلها البكر ضد الحصبة، رفضت عالمة النفس فانيا المقيمة في بودغوريتشا عاصمة مونتينيغرو تطعيم ابنها الأصغر لحمايته من المرض نفسه، متأثرة بسيل من الآراء والمعلومات المنشورة من جهات مناهضة للتلقيح عبر مجموعة إلكترونية.

وتقول فانيا (44 عاماً) التي تفضّل عدم الكشف عن شهرتها لوكالة فرانس برس "لا أثق في نظام التطعيم. ونفتقر إلى المعلومات والتعليم"، مضيفةً "أشعر بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقي، ولم يكن اتّخاذ القرار بسيطاً وسهلاً".

ويتّخذ الكثير من الأهل الخيار نفسه في الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة البلقان.

وتسجّل مونتينيغرو أدنى معدّل في التطعيم المضاد للحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) في العالم. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أنّ 23,8 في المئة من الأطفال فقط تلقوا الجرعة الأولى عام 2020.

ويخشى الخبراء من تفشٍ وشيك للحصبة في مونتينيغرو ودول البلقان المجاورة لها، حيث تتراجع نسبة التطعيم على جرعتين بسبب انتشار معلومات مضللة خصوصاً في زمن جائحة كوفيد-19.

وفي مقدونيا الشمالية المجاورة، تلقّى 63 في المئة من الأطفال جرعة من اللقاح المضاد للحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، أما في صربيا فبلغت النسبة 78 في المئة.

ويشير متخصصون في المجال إلى أنّ منع انتشار الحصبة يحتاج إلى تلقيح 95 في المئة على الأقل من السكان بالجرعات كلّها من اللقاح المضاد للمرض شديد العدوى والذي يمكن أن يكون قاتلاً.

ويزداد عدم الثقة باللقاح المضاد للحصبة والنكاف والحصبة الألمانية منذ عقدين، بسبب دراسة خاطئة أجريت عام 1998 وأشارت إلى وجود صلة بين اللقاح واضطراب التوحد.

وضاعفت الأمم المتحدة تحذيراتها، موضحةً أنّ الظروف مثالية لانتشار أمراض يمكن الوقاية منها، بينما صعّبت الجائحة إمكانية الحصول على التلقيحات الروتينية.

وتسببت الحصبة في مقتل أكثر من 207 أشخاص في العالم عام 2019، ولم يحدّ هذا الرقم من انخفاض نسبة التطعيم في أماكن عدّة.