تتواصل الأحد، عروض الأفلام المشاركة بالدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والتي تقام بمدينة الأقصر الأثرية جنوبي مصر، خلال الفترة من الرابع وحتى 10 من شهر آذار/ مارس الجاري بمشاركة سينمائيين من 35 دولة.

ويشهد المهرجان اليوم تقديم 17 فيلما تتوزع على المسابقات وبرامج العروض المختلفة، التي تقام ضمن فعاليات المهرجان.

وتتناول قصص الأفلام المعروضة مشكلات الحروب، وقضايا النساء، وغياب العدالة والمساواة في الكثير من المجتمعات، بجانب مواصلة تقديم أفلام تسلط الضوء على قضايا الهجرة والمهاجرين.

وفي عروض مسابقة أفلام الدياسبورا (الشتات)، يُعرض الفيلم الصربي "أبعد ما تأخذني خُطاي" من إخراج ستيفان آرسينيفتش، ويحكي لنا الفيلم عن ستراهينيا، وزوجته ابأبواه، بعد مغادرة وطنهما غانا بحثا عن حياة أفضل، ولكنهما يجدان نفسيهما عالقين داخل مخيم للاجئين بمدينة بلجراد.

وفي ذات المسابقة يُعرض الفيلم البلجيكي "امبراطورية الصمت" من إخراج تيري ميشيل، ويوثق الفيلم رحلة المخرج إلى الكونغو حاملا كاميرا في يده سجل من خلالها معاناة وآمال الشعب الكونغولي الذي عاش حالة من التمزق على مدار 25 عاما بفعل الحرب التي تجاهلتها وسائل الإعلام والمجتمع الدولي إلى حد كبير.

وضمن عروض برنامج الفيلم التسجيلي الطويل، يُعرض الفيلم المغربي "العالقات" للمخرجة مريم آدو، الذي يرصد قصص كفاح ثلاث نساء من أجل الطلاق، وبعد الانتظار لسنوات يقررن اللجوء لمحاكم مدنهن حيث الإجراءات ليست طويلة الأمد فحسب، بل أيضا سخيفة، إذ يتعين على النساء الثلاث أن يثبتن أولا أن أزواجهن غائبين.

وفي ذات البرنامج يُعرض الفيلم المصري "الأسود العواجيز" للمخرج إبراهيم عباس، والذي تدور أحداثه في جنوب مصر حول مجموعة من الفنانين المجهولين المنتشرين في قري مختلفة، ويعبرون عن أنفسهم بالغناء أكثر من الأحاديث.

وفي عروض مسابقة الأفلام الروائية الطويلة يُعرض فيلم "ماريا كريستو" من إخراج بول س. ويلو، من زامبيا، ويدور الفيلم حول بومبا الكاتبة الطموحة التي تتحدى الكنيسة، وتفعل كل ما في وسعها من أجل المساواة والفكر المستنير.

وفي برنامج عروض فاكتوري، يُعرض الفيلم المصري "سلطة بلدي"، وفي برنامج عروض بانوراما مصرية، يُعرض فيلم "من أجل زيكو"، وفي برنامج عروض إعادة اكتشاف مصر يُعرض فيلم "الفلاح الفصيح"، وفي ذات البرنامج يُعرض فيلم "جارى تحميل الحلم" وهو فيلم حائز على العديد من الجوائز، ويُعرض في إطار احتفال المهرجان بمرور 200 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون.

وفي برنامج عروض مسابقة الأفلام القصيرة تُعرض أفلام: "أزمة قلبية" من جنوب أفريقيا، و"17 طلقة" من أوغندا، و"مخلوق من عظام" من رواندا، و"نصف روح" من تونس، و"وصول متأخر" من مصر.