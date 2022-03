أصدرت الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم عددًا جديدًا من مجلَّتها الشهرية "جسور"، حول شهر شعبان وفضائله والعبادات الواردة فيه، وكذلك الفتاوى المتعلِّقة بإحياء الليالي المباركة التي منها ليلة النصف من شعبان، وكيف ينظر أهل التشدُّد إلى هذه الليالي الكريمة في مقابل نظرة أهل الصلاح .

ويشتمل العدد الجديد من "جسور" على كلمة افتتاحية لفضيلة الدكتور شوقي علام - مفتي مصر، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم،تحت عنوان: "شعبان شهر إتقان العمل"، ويجيب رئيس الأمانة في مقاله عن تساؤل: لماذا يُعتبر شهر شعبان من الأزمنة الفاضلة التي اختصَّها الله تعالى بفضائل جليلة وجعل أوقاتها مباركة؛ وتشريع كثير من أحكام الشرع كصيام رمضان وتحويل القِبلة في هذا الشهر ؟

وفي باب "عالم الإفتاء" نطالع جولة إخبارية جديدة حول مجموعة من أهم أخبار عالم الإفتاء والمؤسسات الإفتائية في العالم، كما يتناول باب "المؤشر العالمي للفتوى" تحليلًا مهمًّا حول "التريندات وحروب الجيل السادس"، وذلك في إطار تحليله لما يُسمَّى بفتاوى التريندات والموضوعات الدينية، وكيف أخذت الحروب الميدانية والمواجهات المسلحة في الانحسار، وما لبثت أن حلَّت محلها الحروب الإلكترونية وحروب الجيلين الرابع والخامس، وصولًا إلى ما يسمَّى في الوقت الحالي بـ (التريندات) التي باتت تَسُوق الرأي العام سَوْقًا من خلال الفتاوى والموضوعات .

أمَّا في باب "رؤى إفتائية" فيتناول العدد موضوعًا حول "سمات الفتوى في عصر الأئمة المجتهدين"، وكيف اتَّفق المتصدِّرون للفتوى على مصادر رئيسية للتشريع؟ وكذلك ظهور الفقه الافتراضيِّ وتفاصيل تدوين السُّنَّة وتصنيف الفتاوى.

وإثراءً لموضوعات العدد نطالع في باب منبر المفتين مقالًا مهمًّا للدكتور إبراهيم نجم - مستشار مفتي مصر، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بعنوان: "من نفحات شعبان إحياء ليلة النصف منه"، يتحدَّث فيه عن فضل هذه الليلة المباركة، وما ينبغي فيها من طاعات وما يحصل للمرء من نفحات .

وفي القسم الإنجليزي من نشرة "جسور" يعرض العدد جولة إخبارية عن المؤسسات الإفتائية حول العالم باللغة الإنجليزية، كما يكتب الدكتور إبراهيم نجم مقالًا بالإنجليزية بعنوان: The Night of Mid-Sha’ban: A Divine Grant to the Prophet، يتحدث فيه عن تحويل القبلة في ليلة النصف من شعبان، والحكمة والدروس المستفادة منها كما يضم العدد مقالًا آخر بعنوان: The Month of Sha''ban: A Spring of Goodness يتحدَّث عن فاضل شهر شعبان الذي تُرفع فيه الأعمال وما فيه من فضائل.