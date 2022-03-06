أعلن المؤتمر الدولي التاسع لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط، المنعقد في دبي، عن الاتجاه لإنشاء مركز متخصص في دبي لعلاج الالتهابات المزمنة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العالمية للالتهابات الانتائية، ومعهد برفيزي الجراحي التابع لجامعة توماس جيفرسون بفيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد المؤتمر، أن هذا المركز سيكون له دور كبير في جذب السياحة العلاجية إلى دولة الإمارات بصفة عامة ودبي بصفة خاصة، مشيرا إلى أنه تم اختيار الإمارات لاستضافة هذه المركز بسبب التسهيلات الكبيرة التي توفرها الحكومة بالإضافة إلى البنية التحتية المتميزة.

وقال الدكتور سميح الطرابيشي، رئيس المؤتمر استشاري جراحة العظام بمستشفى برجيل للجراحة المتطورة بدبي، في تصريحات للصحفيين إن "هذا المركز سيكون أحد المراكز القليلة المتخصصة عالميا في مجال الالتهابات للحالات المعقدة والمزمنة، وسيستخدم أحدث التكنولوجيا بالعالم، مثل الأكسجين المضغوط".

وأكد أن نسبة الشفاء في حالة توفر العلاج التخصصي تعد نسبة عالية رغم صعوبة الحالات، حيث سيتم علاجها بطريقة احترافية وتخصصية متقدمة، مشيرا إلى أن المركز سيضم كوادر طبية وفنية متخصصة في الالتهابات الانتائية، وكذلك سيقدم علاجات نفسية للمرضى إذا اقتضت الضرورة.

وأفاد بأن التقنيات المستخدمة بالمركز ستكون متقدمة جدا وبعضها مبني على أحدث الابتكارات العلمية، مؤكدا أن المركز سيقلل من حالات البتر لأعضاء من جسم المرضى، ويقلل السفر للعلاج بالخارج.