بلغ معدل استشفاء سكان نيويورك السود جراء كوفيد-19 أكثر من ضعف ما تم تسجيله لدى نظراءهم البيض خلال موجة أوميكرون الأخيرة، وهو مؤشر يدل على أن التفاوتات الصحية التي ميزت الوباء بأكمله آخذة في التعمق في بعض النواحي، وفقا لتقرير حديث للمدينة.

وقال التقرير الصادر عن إدارة الصحة والسلامة العقلية إن "هذا التباين أسوأ من التباينات التي شوهدت في الموجات السابقة"، في إشارة إلى الفرق في معدلات الاستشفاء المعدلة حسب العمر لسكان نيويورك السود والبيض.

ومنذ موجة حالات كوفيد-19 الأولى المدمرة في أوائل عام 2020، سجلت معدلات الاستشفاء والوفاة بين سكان نيويورك من السود واللاتينيين بسبب الفيروس مستويات أعلى بكثير مما تم رصده بين سكان نيويورك من البيض والآسيويين، وفقا للتقرير.

ونقلت صحيفة ((نيويورك تايمز)) عن خبراء الصحة العامة قولهم أثناء كتابة تقرير المدينة إن "هناك العديد من العوامل التي ساهمت في ذلك، بدءا من ارتفاع معدلات الحالات الصحية الكامنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم في بعض المجموعات إلى مخاطر التعرض المختلفة في العمل أو في منازل مزدحمة متعددة الأجيال، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مستشفيات الدرجة الأولى".

وأشار التقرير إلى عامل جديد ربما ساهم في ارتفاع معدل الاستشفاء بين سكان نيويورك السود خلال الزيادة في الحالات في ديسمبر ويناير حيث كانت المستشفيات في جميع أنحاء المدينة تكافح لإيلاء الرعاية المناسبة للتدفق الفجائي للمرضى: نسب منخفضة نسبيا من الجرعات المعززة.

بالنسبة لغالبية عام 2021، كانت هناك فجوة كبيرة في التطعيم. كان سكان نيويورك السود، وخاصة البالغين الأصغر سنا، أقل احتمالا لتلقي التطعيم ضد كوفيد-19 من المجموعات الأخرى، وتقلصت هذه الفجوة بشكل كبير في الأشهر الستة الماضية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قرارات إلزامية تلقي اللقاح، وفقا لبيانات إدارة الصحة