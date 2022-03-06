حظيت أغنية الفنان أحمد سعد "بنادي عليك" التي طرحها على قناته الرسمية على (يوتيوب) يوم الأربعاء الماضي بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت مليونًا و383 ألفا و589 بعد 5 أيام من طرحها.

وتعد الأغنية الثانية من ألبوم (وسع وسع) وهي من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى فهد.

ووصف مغردون أحمد سعد أنه "أهم المطربين بالعالم العربي" وصاحب "الصوت العظمة"، واعتبروا أن "بنادي عليك" أغنية تمثل الفن الراقي الذي يحيي الوجدان بدون عري أو خلاعة وإسفاف، وامتدحوا روعة الإحساس والصوت والكلمات واللحن، وأعادوا نشر كلماتها عبر حساباتهم.

وكان أحمد سعد قد طرح - منتصف الشهر الماضي - أغنيته "عليكي عيون" عبر قناته على "يوتيوب"، تزامنًا مع احتفالات عيد الحب 2022، وهي من ألحان أحمد سعد، كلمات محمد شافعي، توزيع موسيقي محمد عاطف الحلو، ومن إنتاج شركة "مزيكا".

وتصدرت الأغنية التريند في مصر، بعد تحقيقها ملايين المشاهدات على منصات البث الرقمية.