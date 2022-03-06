صرح وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون بأن بلاده تتوقع الإعلان قريبا عن المزيد من التفاصيل حول خطة للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية، وذلك في إطار شراكة أمنية مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وكان رئيس الوزراء سكوت موريسون قد أعلن في أيلول/سبتمبر عن التحالف الدفاعي الجديد واتخذ خطوات نحو إلغاء صفقة أبرمت عام 2016 مع شركة بناء السفن الفرنسية نافال جروب للحصول على ما يصل إلى 12 غواصة تعمل بالديزل، وهو مشروع كانت تكلفته تبلغ نحو 90 مليار دولار أسترالي (66 مليار دولار أمريكي).

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، صرح داتون لتليفزيون هيئة الإذاعة الأسترالية بأنه: "سوف يكون لدينا إعلان في غضون الشهرين المقبلين عن (الخطط التي نتبعها)، وما الذي يمكننا القيام به في غضون ذلك".

كما قال الوزير: "تتفهم كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الجداول الزمنية، وتفهمان ما يحدث في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهما شريكان مستعدان للغاية".

كان الشركاء قد أعلنوا في البداية أن العمل على التفاصيل والمواصفات من الممكن أن يستغرق 18 شهرا. وتواجه حكومة موريسون انتخابات عامة يجب إجراؤها بحلول شهر أيار/مايو.

ويهدف استثمار أستراليا إلى استبدال أسطول قديم من غواصات كولينز كلاس. وأشار داتون إلى أن أستراليا تأمل في أن يكون لديها أول سفن تعمل بالطاقة النووية قبل عام 2040، وهو التاريخ المتوقع حاليا لدخول الغواصات الخدمة.