انطلقت صباح اليوم فعاليات الملتقي الدولي الأول للمستشارين والمحامين الدوليين الذي ينظمه التحالف الدولي للمحامين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور نخبة من المحامين الدوليين والمستشارين وأساتذة القانون وممثلي جمعيات ونقابات المحامين والمكاتب الدولية بالاضافة إلى مشاركة عدد من رواد الأعمال واستشاريين في مجال التجارة الدولية والإستثماروالنقل البحري .

وقالت المستشارة نديدة الدقاق الأمين العام للتحالف الدولي للمحامين في كلمتها ، خلال الافتتاح،إن هدف الملتقى هو تفعيل دور المحامين الدوليين في التعامل مع القضايا الدولية وخاصة المتعلق منها منها بالتجارة وحماية المعاملات الناشئة عنها فضلا عن تسليط الضوء علي أنشطة المستشارين الدوليين ودورهم في دعم القضايا المجتمعية وكشف تأثير الفضاء اللإلكتروني علي نظام التقاضي والتعامل معه في إطاردولي وكذلك التعرف علي النظم الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة بعرض نماذج ومقترحات.