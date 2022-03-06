عرض نادي برشلونة الإسباني على اللاعب الدولي الدنماركي أندرياس كريستنسن مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، عقدا مدته خمس سنوات بقيمة 6.5 مليون يورو لكل موسم، بهدف الحصول على خدماته في الانتقالات الصيفية.

وأوضح موقع "بارسا يونيفرسال" الإسباني، أن العرض أفضل مما قدمه نادي بايرن ميونخ لكريستنسن، وهو أمر مفاجئ بالنظر إلى وضع برشلونة.

ويُعتقد أن كريستنسن في طريقه إلى "كامب نو" في نهاية الموسم، مع وجود تقارير تدعي أنه أجرى فحصه الطبي في وقت سابق من هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة في الأيام المقبلة.

ويمتلك الدولي الدنماركي عقدا ينتهي بعد ثلاثة أشهر تقريبا في "ستامفورد بريدج"، وقرر الانضمام إلى "البلوجرانا" بعدما رفض صاحب الـ 25 عامًا عروض الأندية الإنجليزية احترامًا لتشيلسي.

وكان الدنماركي الدولي يرغب في الانتقال إلى برشلونة قبل موسمين على سبيل الإعارة، لكن تشيلسي رفض الاتفاق وشارك منذ بداية الموسم الحالي في 26 مباراة، وتمكن خلالها من تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر.