أعلن المكتب الرئاسي في سول أن الرئيس مون جيه-إن قدم اليوم العزاء للسكان في المنطقة الساحلية التي دمرتها حرائق الغابات الهائلة شرقي البلاد، وتعهد بتقديم دعم حكومي سريع لهم.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية لأنباء، التقى مون بعض الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بسبب الحرائق في مأوى مؤقت ببلدة أولجين (330 كيلومترا جنوب شرق سول)، حيث حشدت السلطات 44 طائرة هليكوبتر و4 آلاف فرد لاحتواء الحرائق التي بدأت يوم الجمعة.

وقال مسؤولون إنه من بين نحو 7400 شخص تم إجلاؤهم بسبب الحرائق، يقيم ألف شخص في ملاجئ مؤقتة أقيمت في المرافق العامة والمدارس في المنطقة.

ودمرت الحرائق أكثر من 14 ألف هكتار من الغابات في بلدة أولجين بإقليم كيونج سانج شمالي كوريا الجنوبية ومدينة سامتشوك بإقليم كانج وون حتى الساعة 1100 صباحا بالتوقيت المحلي، مدفوعة بالرياح القوية والطقسالجاف، وفقا لسلطات مكافحة الحرائق.

وتخطط الحكومة لتحديد المناطق المتضررة من حرائق الغابات كمنطقة كوارث خاصة، وفقا لمسؤولين في المكتب الرئاسي.

وقال الرئيس مون للمتضررين من الحرائق: "إن أسرع طريقة للحكومة لدعم السكان المتضررين من الحرائق هي إعلان المنطقة كمنطقة كوارث خاصة والمشاركة في جهود إعادة ترميم ما دمرته الحرائق".