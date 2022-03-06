المطيري: عدد المعتمرين الذين قاموا بأداء شعيرة العمرة منذ فتح المنافذ البرية في عام 2022 بلغ 2000 معتمر وذلك بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة

إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد مع الاستمرار في الالتزام بلبس الكمام

إلغاء فحص (PCR) قبل القدوم إلى المملكة وإلغاء تطبيق الحجر المؤسسي والحجر المنزلي على القادمين إلى المملكة

يشترط وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بڤيروس كورونا خلال فترة البقاء في المملكة



أسامة أبوالسعود

أعلن محمد ناصر المطيري الوكيل المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن التعليمات الصادرة في المملكة العربية السعودية بشأن رفع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا تشمل:



1- إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد مع الاستمرار في الالتزام بلبس الكمام.



2- إلغاء فحص (PCR) قبل القدوم إلى المملكة.



3- يشترط وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بڤيروس كورونا خلال فترة البقاء في المملكة.



4- إلغاء تطبيق الحجر المؤسسي والحجر المنزلي على القادمين إلى المملكة.



وأكد محمد المطيري أنه تمت إتاحة حجز تصاريح أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك وذلك عبر تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا» ابتداء من يوم الأحد 3 شعبان 1443هـ الموافق 06/03/2022م.



وبين أنه يجب على جميع مرتادي المسجد الحرام ضرورة الاستمرار بارتداء الكمام أثناء أداء مناسك العمرة، إضافة إلى إلغاء التصريح في حال رغبة ضيف الرحمن بتغيير الموعد، ثم إعادة الحجز حسب الوقت الجديد المرغوب به، وذلك لتمكين أكبر عدد من المسلمين لأداء المناسك خلال شهر رمضان المبارك.



وسيتم رفع فترات حجز العمرة خلال اليوم الواحد من 8 إلى 12 فترة ليتمكن المستفيد من اختيار الوقت المناسب.



وأوضح المطيري أنه يشترط لأداء مناسك العمر الآتي:



1- أن يكون محصنا بثلاث جرعات أو جرعتين لم يمض على الجرعه الثانية ٩ شهور.



2- استخراج تصريح العمرة من خلال تطبيقي «توكلنا» و«اعتمرنا».



وبين أن عدد المعتمرين الذين قاموا بأداء شعيرة العمرة منذ فتح المنافذ البرية في عام 2022م بلغ 2000 معتمر وذلك بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة لتذليل الصعوبات وتسهيل عملية دخول وخروج المعتمرين عبر المنافذ البرية.