بدأ الفنان المصري محمد ثروت، تصوير مشاهده في الفيلم السينمائي الجديد "نصي الحلو" والذي يشارك في بطولته كل من رامز جلال وحمدي ميرغنى وتارا عماد وويزو وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم .

وقال الفنان محمد ثروت - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، ويجسد خلال أحداثه دور تاجر مجوهرات وهي شخصية جديدة عليه لم يسبق وأن قدمها من قبل خلال مسيرته الفنية،لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم طرح العمل في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الفطر المقبل.

وأضاف أنه يواصل حاليا تصوير مشاهده في مسسل "دايما عامر"، والذى يخوض به ماراثون دراما رمضان المقبل،ويشارك في بطولة العمل كل من الفنانين مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، أحمد الشامى، وسما إبراهيم .

وأوضح أن مسلسل "دايما عامر" يناقش مشاكل التعليم في مصر من خلال مدرسة تسمى "رؤية"، ويجسد خلال أحداثه دور مدرس شخصيته تجمع ما بين الجدية وخفة الظل، كما يواصل تصوير مشاهده في مسلسل "اللعبة" الذي يعرض حاليا على إحدى المنصات.

كان الفنان محمد ثروت قد انضم مؤخرا إلى أسرة مسلسل "أحوال شخصية" مع النجمة نيللى كريم،والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل،ويجسد خلال أحداثه دور محام.