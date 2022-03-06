استأنف المخرج حسين المنباوي، اليوم السبت، تصوير أحداث مسلسله الجديد "جزيرة غمام"، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2022 .

وقال المنباوي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه استأنف تصوير المسلسل بعد تغيير الديكورات داخل مدينة الانتاج الإعلامي، مضيفا أن المشاهد المقرر تصويرها خلال الأيام المقبلة تجمع بين فتحي عبد الوهاب وأحمد أمين، ومحمد جمعة ومي عز الدين وعدد آخر من أبطال العمل.

وتابع المنباوي أن أحداث المسلسل تدور في حقبة زمنية قديمة وتحتاج إلى ديكورات وملابس مختلفة تتناسب مع طبيعة الفترة الزمنية التي يتناولها العمل، مشيرا إلى أن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي صعيدى مشوق حول قصة "بيت شافع" وابنائه الذين يدخلون في صراعات ومغامرات، وتكشف الأحداث عن العديد من القصص والحكايات التي تسلط الضوء على خلافات الأخوة وكيف ستصل هذه الأمور بينهم .

"جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي وبطولة مى عز الدين، طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبد الغني وظهور خاص للفنانة وفاء عامر.

يذكر أن طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب تعاونا في دراما رمضان الماضي خلال مسلسل "القاهرة كابول" والذي كتبه السيناريست عبد الرحيم كمال أيضا، بينما تعود مي عز الدين إلى دراما رمضان بعد غيابها الموسمين الماضيين، حيث قدمت آخر أعمالها "خيط حرير" مع المخرج إبراهيم فخر وتم عرضه خارج شهر رمضان.