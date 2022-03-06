عندما اجتاحت جائحة كورونا العالم، فكّر مهندس الميكانيك الأردني صليبا طعيمة بالأسطح الملوثة التي يلمسها عدد ضخم من الناس يوميا، مثل درابزين السلالم الكهربائية في المراكز التجارية والمطارات ومحطات المترو، فقرّر صنع جهاز لتعقيمها يعمل بالأشعة فوق البنفسجية.

لكن فكرته وأفكار مخترعين أردنيين آخرىن، لم تكن لتنجح وترى النور على أرض الواقع من دون مساعدة "مصنع الأفكار"، أو كما يطلق عليه بالإنكليزية "تيك ووركس"، وهو مركز ومنصة ومحرك ابتكار فريد من نوعه في الأردن يعمل على جذب وإلهام وتمكين ودعم الصانعين والمبدعين والشباب الموهوبين.

أنشىء المركز عام 2018 في مجمع الملك حسين للأعمال الذي يضم فروع كبريات شركات التكنولوجيا العالمية، وهو يحتوي على أجهزة متطورة ويتبع لمؤسسة ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني، واستقبل العام الماضي نحو مئة مخترع وشركة ناشئة لمساعدة أصحاب الاختراعات على إنتاج النماذج الأولية بشكل سريع وبتكلفة منخفضة.

ويقول طعيمة (39 عاما) إنه نجح في اختراع جهاز التعقيم بعد نحو عامين وبعد نحو 23 محاولة وبمساعدة المركز الذي "وفّر لي كل الدعم والإسناد والنصح والإرشاد"، مشيرا إلى أنه عدّل الجهاز أكثر من مرة وصار أكبر حجما وأضيفت له شاشة.

ويضيف لوكالة فرانس برس يبنما يقف إلى جانب الجهاز "إنها آلة لتعقيم درابزين السلالم الكهربائية من جميع أنواع الفيروسات كفيروس كورونا والبكتيريا وبمنتهى القوة والفاعلية".

بعد انتهائه من صنع الجهاز، تراسل صليبا مع شركات عالمية عدة عارضا عليهم فكرته، فجاءه الجواب من شركة ألمانية مختصة بالسلامة الصحية في الأماكن العامة اتفقت معه على صنع الجهاز الذي أطلق عليه اسم "بريجيد بوكس"، ويزن 7,2 كلغ ويثبت في أقل من 15 دقيقة بشكل خارجي على المصاعد، وسيحصل بالمقابل على جزء من الأرباح.

- "بيئة إبداعية" -ووجد مخترعون آخرون طريقهم الى النجاح بمساعدة المركز.

فقد تمكّن طالب الثانوية زين أبو رمان البالغ من العمر 18 عاما من صنع جهاز تعقّب للمرضى من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وهو جهاز يوضع في اليد كالساعة أو يوضع حول الرقبة كالقلادة أطلق عليه اسم "أس بي اس ووتش" وتعمل بطاريته على مدى ثمانية أيام متتالية وهو ضد الماء والحرارة والكسر.

ويقول أبو رمان "بإمكان الجهاز إرسال تنبيهات إلى هاتف أحد أفراد العائلة من خلال تطبيق خاص في حال تعرّض الشخص للسقوط أو الأذى أو في حال ذهب بعيدا عن المكان المحدّد له".