أعلن المؤتمر الدولي التاسع لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط، عن حصول طبيبين من دولة الإمارات على براءة اختراع من أمريكا عن استخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد لتصحيح عمليات المفصل غير الناجحة والحالات المعقدة والصعبة.

وأشار المؤتمر إلى أن هناك براءة اختراع أخرى في طور الإجراءات والاعتماد بإيطاليا تقدم بها طبيبان من الإمارات تتعلق بمفصل اصطناعي جديد يحافظ على جميع الأربطة الطبيعية الموجودة داخل الركبة دون إزالتها.

وأكد المؤتمر ، في ختام اعماله بدبي اليوم الاحد، أن دولة الإمارات تعتبر من أكثر دول المنطقة في الحصول على براءات اختراع طبية، منوها بما حصل عليه الأطباء في مجال جراحة العظام والمفاصل من براءات اختراع جعلت الدولة محل جذب للمرضى من مختلف دول المنطقة.

وقال الدكتور محمد الفقي، إخصائي أول جراحة عظام بمستشفى حتا التابع لهيئة الصحة في دبي، الشريك في براءتي الاختراع: "براءة اختراع الطباعة الثلاثية الأبعاد لتصحيح عمليات المفصل، تتميز برؤية زوايا المفصل بدقة متناهية وبالتالي زرع الركبة الاصطناعية بطريقة أكثر مواءمة للمريض".

وأضاف: "حاليا يتم العمل مع شركة عالمية على تبني ودعم براءة الاختراع المذكورة، وسيكون لها دور كبير في نجاح عمليات المفاصل المعقدة والصعبة وكذلك في تفادي المضاعفات التي قد تتحدث للمرضى الذين يعانون من فشل عمليات جراحية سابقة اجريت لهم في المفاصل".

من جهته، قال الدكتور سميح الطرابيشي، الشريك في براءتي الاختراع، رئيس المؤتمر الدولي التاسع لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط: "براءة الاختراع الثاني حاليا في طور الاعتماد بإيطاليا، وبناء عليها سيتم إنتاج مفصل جديد يُستخدم للمرضى الأصغر سنا للحالات المرضية التي تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عاما".

وأعلن عن تقنية جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي تم إدخالها للقطاع الصحي مؤخرا بالإمارات، تتمثل في نظارة ثلاثية الابعاد يرتديها الطبيب اثناء عمليات المفصل تعطي تصورا كاملا ودقيقا لشكل العظام اثناء الجراحة، وهو ما يساعد على دقة نتائج الجراحة وتفادي حدوث أي أخطاء.

كما أعلن عن دخول أحدث جيل في الروبوتات الجراحية الخاصة بالمفاصل، وهو الروبوت " كوري" ويستخدم في إجراء عمليات المفاصل الاصطناعية بدقة كبيرة.